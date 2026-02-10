छुट्टा पशुओं को बचाने के चक्कर में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, मासूम की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल

टक्कर के बाद बस सड़क किनारे उलट गई, जबकि ट्रक बीच सड़क पर ही पलट गया। यात्रियों और चालक-परिचालक में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग सीटों और सामान के नीचे दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने किसी तरह लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पूरनपुर भिजवाया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे में घायल नेपाल निवासी 11 वर्षीय सुभान पुत्र सूरज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया।