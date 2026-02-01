छावनी ने बदली मजदूरों की तकदीर, शहर का पहला श्रम धाम शुरू, जानें क्या-क्या मिलेगी सुविधा

श्रम धाम खास तौर पर उन मजदूरों के लिए तैयार किया गया है, जो रोजाना मजदूरी की तलाश में छावनी क्षेत्र पहुंचते हैं। अब उन्हें सड़क किनारे खड़े रहकर अपमान नहीं सहना पड़ेगा। बैठने, आराम करने और सुरक्षित इंतजार का ये स्थान मजदूरों की रोजमर्रा की जद्दोजहद को आसान बनाएगा। उद्घाटन के मौके पर डॉ. तनु जैन ने दो टूक कहा कि श्रमिक किसी भी शहर के विकास की असली नींव हैं। उनके लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधाएं देना कोई एहसान नहीं, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ कहा कि श्रम धाम संवेदनशील और इंसान-केंद्रित प्रशासन की पहचान बनेगा।