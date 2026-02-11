पति प्रेमिका को करा रहा था शॉपिंग, सामने आ गई पत्नी, फिर तो हुई जमकर मारपीट, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

Fight between wife and husband girlfriend: रॉबर्ट्सगंज में पति अपनी प्रेमिका के साथ शॉपिंग कर रहा था। इसी बीच पत्नी पहुंच गई। पत्नी को सामने देख पाती हड़बड़ा गया। पत्नी और प्रेमिका के बीच तू-तू-मैं-मैं होने लगी और देखते-देखते मारपीट शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक हंगामा चलता रहा। इस बीच अफरातफरी मच गई। शॉपिंग मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों ने बीच-बचाव किया। जबकि पति शॉपिंग मॉल से भाग निकला। मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों को समझाया। पति ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।