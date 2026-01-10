प्लीज पापा छोड़ दो… बेटी हूं आपकी, फिर भी नहीं माना बाप, रात में कर दिया कत्ल

पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि युवती की हत्या उसके अपने पिता ने की थी और मां ने उसका साथ दिया था। पुलिस के अनुसार, घटना की रात माता-पिता ने दुपट्टे से युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार, बेटी अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन बाप का दिल नहीं पसीजा और गला दबाकर बेटी को मार डाला। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को दूसरे घर में लिटा दिया गया।