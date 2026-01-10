10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सोनभद्र

प्लीज पापा छोड़ दो… बेटी हूं आपकी, फिर भी नहीं माना बाप, रात में कर दिया कत्ल

सोनभद्र में 18 साल की युवती की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस पिता ने गांववालों पर आरोप लगाया था, वही हत्या का मुख्य आरोपी निकला।

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

Anuj Singh

Jan 10, 2026

सोनभद्र बेटी हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा

सोनभद्र बेटी हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा Source-X

Sonbhadra Crime News: यूपी के सोनभद्र जिले में 18 साल की लड़की की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यह वारदात उस समय और भी चौंकाने वाली हो गई, जब पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या के पीछे कोई बाहरी नहीं, बल्कि लड़की के अपने माता-पिता ही शामिल थे। जिस पिता ने शुरुआत में गांव वालों पर हत्या का आरोप लगाया था, वही इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकला।

सोते समय गला दबाकर की हत्या

यह मामला घोरावल कोतवाली क्षेत्र के महुआंव पाण्डेय गांव का है। गांव में एक कमरे में सो रही युवती की अचानक मौत हो गई थी। सुबह जब काफी देर तक युवती बाहर नहीं आई तो परिवार वालों को शक हुआ। दरवाजा खोलने पर युवती अचेत अवस्था में मिली और उसके गले पर दबाव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

पिता ने दी थी झूठी तहरीर

घटना के बाद युवती के पिता रामलखन ने पुलिस को तहरीर दी। उसने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग उसकी बेटी को परेशान करते थे और उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है। पिता खुद को पीड़ित बताकर इंसाफ की गुहार लगा रहा था। पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि युवती की मौत गला दबाने से हुई है। धीरे-धीरे पुलिस को शक हुआ कि हत्या घर के अंदर ही की गई है।

माता-पिता निकले हत्यारे

पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि युवती की हत्या उसके अपने पिता ने की थी और मां ने उसका साथ दिया था। पुलिस के अनुसार, घटना की रात माता-पिता ने दुपट्टे से युवती का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार, बेटी अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन बाप का दिल नहीं पसीजा और गला दबाकर बेटी को मार डाला। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को दूसरे घर में लिटा दिया गया।

शादी से इनकार बना हत्या की वजह

पुलिस ने बताया कि युवती आरती एक युवक बृजेश से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन आरती के माता-पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने उसकी शादी मिर्जापुर में तय कर दी थी। आरती ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया था, जिससे माता-पिता नाराज हो गए।

साजिश रचकर फंसाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद माता-पिता ने बृजेश और एक अन्य युवक पर हत्या का आरोप लगाने की कोशिश की, ताकि खुद बच सकें। लेकिन जांच में उनकी साजिश सामने आ गई और पूरा मामला उलट गया। पुलिस ने आरोपी पिता रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे और मां कृष्णावती को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

‘तब तक लटकाओ, जब तक मौत न हो…’ 10 साल के भाई की बलि देने वाले को फांसी की सजा
बहराइच
court news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 09:59 am

Published on:

10 Jan 2026 09:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / प्लीज पापा छोड़ दो… बेटी हूं आपकी, फिर भी नहीं माना बाप, रात में कर दिया कत्ल

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम! ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते मस्जिद में पढ़ने लगा नमाज, वजह जान रह जाएंगे हैरान

ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते मस्जिद में पढ़ने लगा नमाज
सोनभद्र

दो पत्नियों के होते हुए भी तीसरी की चाहत: पिंकी को बनाया ‘आफरीन’, जानें धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला

forced religious conversion sonbhadra tribal girl marriage land scam
सोनभद्र

सोनभद्र के साल्खन फॉसिल पार्क को मिल सकता है UNESCO विश्व धरोहर का दर्जा

सोनभद्र

सोनभद्र खनन हादसा…गिरफ्तार हुआ खदान का पट्टाधारक मधुसूदन सिंह, अब तक बरामद हुए छह मजदूरों के शव

Up news, sonbhdra news
सोनभद्र

सोनभद्र खदान हादसा: मलबे से दो भाइयों समेत चार मजदूरों के शव बरामद

सोनभद्र खदान हादसा: मलबे से दो भाइयों समेत चार मजदूरों के शव बरामद
सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.