ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान चालू हुई बिजली आपूर्ति, लाइनमैन की जलकर दर्दनाक मौत

जानकारी के मुताबिक, लोहोटा गांव में ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान बिजली विभाग में संविदा कर्मी के रूप में तैनात लाइनमैन संतोष कुमार ट्रांसफार्मर बदल रहे थे। इस दौरान पावर हाउस से शटडाउन लिया गया था, लेकिन अचानक ही 11000 वोल्ट की पावर सप्लाई शुरू कर दी गई। इसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और संतोष आग से घिर गए।