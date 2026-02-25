सोनभद्र: भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह और इवेंट मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं हुईं शामिल, जानें क्या है मामला

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह था और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अंतर सिंह पहुंची लेकिन बिना प्रस्तुति दिए ही चली गईं। इस दौरान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक से शिकायत की गई तो उसने जान से मारने की धमकी और बेटे को उठाने की धमकी दी। इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया।