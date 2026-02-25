25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

सोनभद्र: भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह और इवेंट मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं हुईं शामिल, जानें क्या है मामला

सोनभद्र की कोर्ट ने भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह ऊर्फ प्रियंका और एक इवेंट कंपनी के मालिक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है...

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

Vijendra Mishra

Feb 25, 2026

सोनभद्र: नवरात्र में जागरण के लिए एडवांस पेमेंट लेकर कार्यक्रम नहीं करने के मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने एसपी को इस मामले में करवाई से अवगत कराने के लिए 14 मार्च का समय दिया है।

70 हजार रुपए दिए गए थे एडवांस

जानकारी के मुताबिक, रॉबर्ट्सगंज के रहने वाले राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2024 में देवी जागरण कार्यक्रम के लिए अंतरा सिंह को बुलाने की बात कह कर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार ने पैसे लिए थे। राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि एडवांस के रूप में 70 हजार रुपए का पेमेंट किया गया था और कार्यक्रम में अंतरा सिंह को लाने की बात हुई थी।

बिना प्रस्तुति के चली गईं अंतरा सिंह

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह था और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में अंतर सिंह पहुंची लेकिन बिना प्रस्तुति दिए ही चली गईं। इस दौरान इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक से शिकायत की गई तो उसने जान से मारने की धमकी और बेटे को उठाने की धमकी दी। इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया।

पुलिस ने नहीं कि कार्रवाई

अभियोजन पक्ष ने इस मामले को लेकर थाने में तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसपी से इस मामले की शिकायत भी की गई। कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। इसके बाद रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।

कोर्ट नें एसपी को दिया आदेश

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और पूरे मामले की जांच करने के बाद इसकी चार्जेशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने फैसला दिया है कि अंतरा सिंह और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार को हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट ने एसपी सोनभद्र को आदेश दिया है कि इस मामले में की गई कार्रवाई को 14 मार्च तक अदालत के समक्ष रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 11:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / सोनभद्र: भोजपुरी सिंगर अंतरा सिंह और इवेंट मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, पैसे लेकर कार्यक्रम में नहीं हुईं शामिल, जानें क्या है मामला

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोनभद्र में मिट्टी लेने गए 5 लोग टीला ढहने से दबे, 3 महिलाओं के शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सोनभद्र

बेटी से यौन शोषण में दोषी पिता को उम्रभर जेल, 7 माह की प्रेग्नेंट होने पर खुला था मामला

सोनभद्र कोर्ट ने पिता को सुनाई उम्रकैद
सोनभद्र

पति प्रेमिका को करा रहा था शॉपिंग, सामने आ गई पत्नी, फिर तो हुई जमकर मारपीट, पुलिस ने किया हस्तक्षेप

शॉपिंग मॉल में महिलाओं के बीच मारपीट, फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब
सोनभद्र

मॉल बना युद्ध का मैदान: गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर जा रहा था पति! हाथ पर काटा…सिर पकड़कर पत्नी ने सरेआम पीटा

husband going to mall with his girlfriend when wife saw she beat her up badly sonbhadra
सोनभद्र

यूपी में वकीलों और टोलकर्मियों में फिर भिड़ंत, महिला वकील समेत तीन को टोलकर्मियों ने जमकर पीटा…सूचना के घंटे भर बाद पहुंची पुलिस

Up news, sonbhdra
सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.