सोनभद्र

पंचायत सहायक बनते ही पत्नी ने मांगा तलाक, बॉयफ्रेंड ने पति की कनपटी पर रखा रिवॉल्वर, फिर दोनों हुए फरार

यूपी के सोनभद्र में पति ने तलाक से इनकार किया तो प्रेमी ने रिवॉल्वर से जान से मारने की धमकी दी।

सोनभद्र

image

Anuj Singh

Mar 04, 2026

पत्नी के प्रेमी ने पति की कनपटी पर सटाई रिवॉल्वर

पत्नी के प्रेमी ने पति की कनपटी पर सटाई रिवॉल्वर Source- Tentetive

Sonbhadra Crime News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक विवाहिता महिला पंचायत सहायक की नौकरी मिलने के बाद अपने पति का साथ छोड़कर चली गई। पत्नी के प्रेम संबंध उजागर होने पर पति ने तलाक मांगा, तो उसके प्रेमी ने पति की कनपटी पर रिवॉल्वर सटाकर जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पत्नी और प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पति की बीमारी के दौरान शुरू हुए संबंध

पीड़ित युवक ने बताया कि उसके दो छोटे बच्चे हैं। उसकी पत्नी पंचायत सहायक के पद पर काम करती है। पिछले साल वह छत से गिर गया था और छह-सात महीने तक बिस्तर पर रहा। इस दौरान उसकी देखभाल नहीं हुई और पत्नी का संबंध मुजफ्फरनगर के एक युवक से हो गया। दोनों ने अपने संबंध स्वीकार भी कर लिए। पत्नी ने पति से कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रहेगी और तलाक दे दो।

प्रेमी ने दी जान से मारने की धमकी

पति तलाक की बात पर राजी नहीं हुआ तो प्रेमी भड़क उठा। उसने पति को फोन पर धमकी दी कि अगर तलाक में अड़ंगा डाला तो रिवॉल्वर से खोपड़ी उड़ा दूंगा। प्रेमी ने पति की कनपटी पर रिवॉल्वर सटाकर धमकाया। यह सुनकर पति डर गया और पुलिस में शिकायत की। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां जज ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। करमा पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पत्नी ने बताया आपबीती

महिला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पति शराब और गांजा पीता है। जब वह मना करती है तो ससुराल वालों के साथ मिलकर उसे पीटता है। वह गलत आरोप लगा रहा है। फिलहाल वह बच्चों के साथ मायके में रह रही है। उसका कहना है कि पति घर में हिंसा करता था, इसलिए वह अलग रहना चाहती है।

पुलिस जांच जारी

पुलिस अब दोनों पक्षों की जांच कर रही है। प्रेमी की धमकी गंभीर है, इसलिए हथियार के इस्तेमाल की धाराएं भी लगाई गई हैं। यह मामला परिवार में टूटन और अवैध संबंधों का उदाहरण है। गांव में इस घटना से काफी हलचल मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिलने के बाद कुछ लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। पुलिस जल्द ही दोनों को जांच के लिए बुलाएगी और सच्चाई सामने लाएगी। ऐसे मामलों में बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।

04 Mar 2026 10:02 am

04 Mar 2026 10:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / पंचायत सहायक बनते ही पत्नी ने मांगा तलाक, बॉयफ्रेंड ने पति की कनपटी पर रखा रिवॉल्वर, फिर दोनों हुए फरार

