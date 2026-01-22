‘मां की चीखें घर की दीवारों से टकराकर रह गईं’, बेटे-बहू को संपत्ति की भूख; छीनी ली जननी की सांसें

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ा बेटा और उसकी पत्नी फरार हो गए। फूलवा देवी के पति रामकिशुन की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। इसके बाद वह अपने मझले बेटे सनोज कुमार और सबसे छोटे अविवाहित बेटे धर्मेंद्र के साथ रह रही थीं। उनका बड़ा बेटा अशोक कुमार पिछले 20 सालों से परिवार से अलग रह रहा था, लेकिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसका विवाद चल रहा था।