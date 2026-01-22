22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोनभद्र

‘मां की चीखें घर की दीवारों से टकराकर रह गईं’, बेटे-बहू को संपत्ति की भूख; छीनी ली जननी की सांसें

Crime News: बेटे-बहू संपत्ति की लालच में मां पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर पड़ीं। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

सोनभद्र

image

Harshul Mehra

Jan 22, 2026

son and his wife brutally murdered mother for property attacked her with sticks sonbhadra news

बेटे-बहू ने संपत्ति के लालच में की मां की निर्मम हत्या। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिस मां ने बच्चे को पालने के लिए अपना जीवन खपा दिया, उसी मां को बुढ़ापे में अपने ही बेटे की बेरहमी का शिकार होना पड़ा।

Crime News: बेटे-बहू ने किया मां पर डंडों से हमला

दरअसल, सोनभद्र के बबुरी गांव में संपत्ति के लालच ने रिश्तों की डोर तोड़ दी। बुधवार की सुबह करीब 6 बजे, जब घर में दिन की शुरुआत हो रही थी, तभी 80 साल की फूलवा देवी पर उनके ही बड़े बेटे और बहू ने लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। जिससे बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर पड़ीं। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उनकी मौत हो पुष्टि की।

Sonbhadra News: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ा बेटा और उसकी पत्नी फरार हो गए। फूलवा देवी के पति रामकिशुन की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। इसके बाद वह अपने मझले बेटे सनोज कुमार और सबसे छोटे अविवाहित बेटे धर्मेंद्र के साथ रह रही थीं। उनका बड़ा बेटा अशोक कुमार पिछले 20 सालों से परिवार से अलग रह रहा था, लेकिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसका विवाद चल रहा था।

UP News: बेटे-बहू ने किया डंडों से मां पर हमला

बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह अशोक कुमार पत्नी के साथ अचानक घर पहुंचा। इस दौरान वह मां पर जमीन-जायदाद अपने नाम करने का दबाव बनाने लगा। जब उसकी मां ने मना कर दिया तो बेटे-बहू ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोप है कि अशोक ने पत्नी के साथ मिलकर मां को डंडों से पीटा। इस दौरान मां की चीखें घर की दीवारों से टकराकर रह गईं।

Uttar Pradesh Crime: डॉक्टर्स ने किया महिला को मृत घोषित

हालांकि, मझले बेटे सनोज और उसकी पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना के समय बुजुर्ग महिला का छोटा बेटा धर्मेंद्र खेत पर गया था। सूचना मिलने पर वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा और मां को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचा। जहां डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

Uttar Pradesh News: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

राबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राम स्वरूप का कहना है, '' मृतका के बेटे की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

बृजभूषण सिंह और कथा आयोजक के समर्थकों के बीच किस बात को लेकर कटा बवाल? जमकर चले लात-घूंसे
बांदा
what reason for dispute between brijbhushan singh and katha organiser supporters banda news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / ‘मां की चीखें घर की दीवारों से टकराकर रह गईं’, बेटे-बहू को संपत्ति की भूख; छीनी ली जननी की सांसें

बड़ी खबरें

View All

सोनभद्र

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्लीज पापा छोड़ दो… बेटी हूं आपकी, फिर भी नहीं माना बाप, रात में कर दिया कत्ल

सोनभद्र बेटी हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा
सोनभद्र

हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम! ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते मस्जिद में पढ़ने लगा नमाज, वजह जान रह जाएंगे हैरान

ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते मस्जिद में पढ़ने लगा नमाज
सोनभद्र

दो पत्नियों के होते हुए भी तीसरी की चाहत: पिंकी को बनाया ‘आफरीन’, जानें धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला

forced religious conversion sonbhadra tribal girl marriage land scam
सोनभद्र

सोनभद्र के साल्खन फॉसिल पार्क को मिल सकता है UNESCO विश्व धरोहर का दर्जा

सोनभद्र

सोनभद्र खनन हादसा…गिरफ्तार हुआ खदान का पट्टाधारक मधुसूदन सिंह, अब तक बरामद हुए छह मजदूरों के शव

Up news, sonbhdra news
सोनभद्र
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.