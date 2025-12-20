हिंदू युवक ने अपनाया इस्लाम! ट्यूशन पढ़ाते-पढ़ाते मस्जिद में पढ़ने लगा नमाज, वजह जान रह जाएंगे हैरान

रामशकल अब खुद को मो. जहांगीर अशरफ कहता है और यह फैसला रामशकल ने अपनी मर्जी से लिया है। उस पर न तो किसी तरह का दबाव था और न ही कोई लालच था । उसका कहना है कि जब उसकी तबीयत में सुधार हुआ, तो उसने अपने जीवन और पहचान को बदलने का निर्णय ले लिया। वह कुरान के साथ-साथ रामायण भी अपने पास रखता है और मानता भी है कि सभी धर्मों की मूल भावना एक जैसी ही है। अब परिजनों का कहना है कि रामशकल ने धर्म क्यों और कैसे बदला, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली थी। यह उसका निजी फैसला था। अब वह दूसरे गांव में रह रहा है।