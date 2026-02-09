Ghaziabad Suicide News: एक ही कमरे में सोती थीं तीन पत्नियां, गाजियाबाद सुसाइ़़ड में नया ट्विस्ट

चेतन ने पहले कहा था कि सुजाता से उसकी शादी 2010 में हुई थी और हिना से 2013 में। उसका दावा था कि सुजाता से बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उसने हिना से दूसरी शादी की। लेकिन जांच में यह बात गलत साबित हो रही है। सुजाता की सबसे बड़ी बेटी प्राची की उम्र 16 साल है। अगर सुजाता से बच्चा नहीं हो रहा था, तो इतनी बड़ी बेटी कैसे हुई? यह विरोधाभास पुलिस के लिए बड़ा सुराग है। सुजाता और हिना दोनों अनपढ़ हैं। वे अपनी शादी की सही तारीख या साल भी नहीं बता पा रही हैं। परिवार के पास शादी से जुड़ा कोई कागज, फोटो या दस्तावेज नहीं है।