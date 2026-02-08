Ghaziabad Suicide Case: गाजियाबाद सुसाइड केस में नया ट्विस्ट, पिता ने छुपाया बड़ा राज, छोड़ना पड़ेगा घर

Ghaziabad Suicide Case: गाजियाबाद में तीन सगी बहनों निशिका, प्राची और पाखी की आत्महत्या के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पारिवारिक हालात, रिश्तों की जटिलता और बच्चों की मानसिक स्थिति से भी जुड़ता जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों किशोरियों के पिता चेतन कुमार ने पिछले 16 वर्षों में दो नहीं, बल्कि तीन शादियां की थीं। पुलिस को इस संबंध में तीन अलग-अलग मैरिज सर्टिफिकेट मिले हैं। हालांकि, चेतन ने अपने शुरुआती बयानों में केवल दो शादियों की ही जानकारी दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चेतन ने जानबूझकर तीसरी शादी की बात छिपाई थी। बाद में जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ। चेतन का कहना है कि वह अपने चरित्र को लेकर उठने वाले सवालों से बचना चाहता था।