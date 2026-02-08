8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

Ghaziabad Suicide Case: गाजियाबाद सुसाइड केस में नया ट्विस्ट, पिता ने छुपाया बड़ा राज, छोड़ना पड़ेगा घर

Ghaziabad Suicide Case Latest Update: गाजियाबाद में तीन बहनों निशिका, प्राची और पाखी की आत्महत्या के मामले में पिता चेतन कुमार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Anuj Singh

Feb 08, 2026

Ghaziabad Three Sisters Suicide Case latest update hindi news

Ghaziabad Suicide Case: गाजियाबाद में तीन सगी बहनों निशिका, प्राची और पाखी की आत्महत्या के मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यह मामला अब सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पारिवारिक हालात, रिश्तों की जटिलता और बच्चों की मानसिक स्थिति से भी जुड़ता जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों किशोरियों के पिता चेतन कुमार ने पिछले 16 वर्षों में दो नहीं, बल्कि तीन शादियां की थीं। पुलिस को इस संबंध में तीन अलग-अलग मैरिज सर्टिफिकेट मिले हैं। हालांकि, चेतन ने अपने शुरुआती बयानों में केवल दो शादियों की ही जानकारी दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चेतन ने जानबूझकर तीसरी शादी की बात छिपाई थी। बाद में जांच के दौरान इसका खुलासा हुआ। चेतन का कहना है कि वह अपने चरित्र को लेकर उठने वाले सवालों से बचना चाहता था।

कैसे हुईं तीन शादियां ?

जांच में यह भी सामने आया है कि चेतन ने वर्ष 2010 में सुजाता से पहली शादी की थी। इसके बाद वर्ष 2013 में सुजाता की बहन हिना से विवाह किया। तीसरी शादी वर्ष 2021 में दिल्ली के सीलमपुर निवासी टीना से कोर्ट मैरिज के जरिए की गई थी। तीनों शादियों से जुड़े दस्तावेज अब पुलिस के पास हैं और इन्हें जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बता दें कि पिता चेतन के कुल पांच बच्चे हैं, जिसमें से 3 की मौत हो गई।

पढ़ाई को लेकर परिवार में था मतभेदब

पुलिस के मुताबिक, चेतन की पहली दो पत्नियां सुजाता और हिना अशिक्षित हैं। बेटियों की पढ़ाई-लिखाई पर उनका विशेष ध्यान नहीं था। इसके उलट, तीसरी पत्नी टीना बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर थी। टीना चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें और मोबाइल फोन से दूरी बनाएं। वह बेटियों को लगातार समझाती और टोकती रहती थी।

कोरियन कल्चर को लेकर बढ़ा तनाव

जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों बेटियां कोरियन कल्चर से काफी प्रभावित थीं और मोबाइल पर इसी से जुड़ा कंटेंट अधिक देखती थीं। जब टीना को इस बात की जानकारी हुई तो उसने चेतन से बातचीत की। इसके बाद चेतन ने बेटियों के मोबाइल फोन ले लिए और करीब एक महीने पहले तीनों का ट्यूशन लगवा दिया। हालांकि, ट्यूशन टीचर ने शिकायत की कि वहां भी बच्चियां खुद को कोरियन बताती थीं। इसके बाद घर में डांट-फटकार और तनाव बढ़ गया।

मां और मौसी की हालत नाजुक

हादसे के बाद से सुजाता और हिना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब भी जांच टीम उनसे बात करने की कोशिश करती है, वे बार-बार यही कहती हैं कि “कोरियन ने मेरी बेटी को मार डाला।” कई बार वे यह कहते-कहते बेसुध भी हो जाती हैं। फिलहाल चेतन, टीना और परिवार के अन्य सदस्य दोनों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं।

फ्लैट खाली करने का दबाव

भारत सिटी सोसायटी में चेतन कुमार के रहने को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। सोसायटी के एओए अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर ने फ्लैट मालिकों से इस संबंध में बातचीत की है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले समय में चेतन और उसके परिवार को दोनों फ्लैट खाली करने पड़ सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 11:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / Ghaziabad Suicide Case: गाजियाबाद सुसाइड केस में नया ट्विस्ट, पिता ने छुपाया बड़ा राज, छोड़ना पड़ेगा घर

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बदमाशों ने छात्र को पीटते हुए बनाया वीडियो, 16 सेकंड तक जमकर बरसाए लात-घूंसे

गाज़ियाबाद

SHO समेत 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, अब एसीपी पर भी गिरी गाज…फर्जी पासपोर्ट कांड में बड़ा एक्‍शन

Ghaziabad fake passport case 11 policeman including SHO transferred to reserve lines ACP Modinagar also removed
गाज़ियाबाद

पापा, आई एम सॉरी…हम थक गए हैं, मौत से पहले 3 बहनों ने आखिरी नोट लिख लगाई छलांग

Ghaziabad triple suicide, 3 minor sisters suicide, ghaziabad suicide, online gaming suicide ghaziabad, online gaming, online task-based korean lover game, Ghaziabad News in Hindi, Latest Ghaziabad News in Hindi, Ghaziabad Hindi Samachar, तीन बहनों ने की खुदकुशी, तीन बहनों ने की आत्महत्या, गाजियाबाद आत्महत्या मामला, ऑनलाइन गेमिंग आत्महत्या, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से तीन बहनों ने की आत्महत्या
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़…एक चूक पर पकड़ में आया मामला

Up news, fake passport
गाज़ियाबाद

बीमार और लाचार 70 साल की मां पर बेटे ने बरपाया कहर: एक के बाद एक जड़े थप्पड़; बेटी ने अमेरिका से….

sick and helpless 70 year old women brutally beaten by son know what sparked uproar ghaziabad
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.