7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

बदमाशों ने छात्र को पीटते हुए बनाया वीडियो, 16 सेकंड तक जमकर बरसाए लात-घूंसे

Viral video: गाजियाबाद के मोदीनगर में कुछ बदमाशों ने एक छात्र को बेरहमी से पीटा और घटना का रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है...

less than 1 minute read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Namrata Tiwary

image

Namrata Tiwary

Feb 07, 2026

Viral video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र में दबंगई का एक मामला सामने आया है। यहां कुछ बदमाशों ने एक छात्र को बेरहमी से पीटते हुए वीडियो बनाया और उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो 16 सेकंड का है जिसमें देखा जा सकता है कि लगभग 4-5 बदमाश एक युवक को लाठी और बेल्ट से पीट रहे हैं। युवक खुद को बचाने के लिए लगातार मिन्नतें कर रहा है लेकिन बदमाशों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे छात्र पर ताबड़तोड़ वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गाली गलौज के साथ मारपीट

यह घटना कोतवाली के निकट एक स्कूल के बाहर दिल्ली-मेरठ मार्ग की बताई जा रही है। आफिसियल तरूण जाटव फफराना के अकाउंट से वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक छात्र को घेरकर थप्पड़ लाठी और बेल्ट से मार रहे हैं और उसके साथ गाली-गलौज भी कर रहे हैं।

पुलिस कर रही पहचान

पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। हालांकि एसीपी का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी ने शिकायत नहीं की है शिकायत करने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Meerut News : छत पर खड़ी युवती को लगी गोली; शादी में ‘हर्ष फायरिंग’ से मची अफरा-तफरी
मेरठ
harsh firing incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 02:55 pm

Published on:

07 Feb 2026 02:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / बदमाशों ने छात्र को पीटते हुए बनाया वीडियो, 16 सेकंड तक जमकर बरसाए लात-घूंसे

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SHO समेत 11 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, अब एसीपी पर भी गिरी गाज…फर्जी पासपोर्ट कांड में बड़ा एक्‍शन

Ghaziabad fake passport case 11 policeman including SHO transferred to reserve lines ACP Modinagar also removed
गाज़ियाबाद

पापा, आई एम सॉरी…हम थक गए हैं, मौत से पहले 3 बहनों ने आखिरी नोट लिख लगाई छलांग

Ghaziabad triple suicide, 3 minor sisters suicide, ghaziabad suicide, online gaming suicide ghaziabad, online gaming, online task-based korean lover game, Ghaziabad News in Hindi, Latest Ghaziabad News in Hindi, Ghaziabad Hindi Samachar, तीन बहनों ने की खुदकुशी, तीन बहनों ने की आत्महत्या, गाजियाबाद आत्महत्या मामला, ऑनलाइन गेमिंग आत्महत्या, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से तीन बहनों ने की आत्महत्या
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़…एक चूक पर पकड़ में आया मामला

Up news, fake passport
गाज़ियाबाद

बीमार और लाचार 70 साल की मां पर बेटे ने बरपाया कहर: एक के बाद एक जड़े थप्पड़; बेटी ने अमेरिका से….

sick and helpless 70 year old women brutally beaten by son know what sparked uproar ghaziabad
गाज़ियाबाद

चौथा बच्चा पैदा करो और 25 हजार…लव जेहाद पर पिंकी चौधरी का बड़ा बयान, हिन्दुओं के लिए दो नए ऐलान

Hindu Raksha Dal president Pinky Chaudhary announced give Rs. 25,000 for 4rth child and 31,000 5th child Birth in Ghaziabad
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.