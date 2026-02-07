बदमाशों ने छात्र को पीटते हुए बनाया वीडियो, 16 सेकंड तक जमकर बरसाए लात-घूंसे

Viral video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र में दबंगई का एक मामला सामने आया है। यहां कुछ बदमाशों ने एक छात्र को बेरहमी से पीटते हुए वीडियो बनाया और उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो 16 सेकंड का है जिसमें देखा जा सकता है कि लगभग 4-5 बदमाश एक युवक को लाठी और बेल्ट से पीट रहे हैं। युवक खुद को बचाने के लिए लगातार मिन्नतें कर रहा है लेकिन बदमाशों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वे छात्र पर ताबड़तोड़ वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।