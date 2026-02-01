बीमार और लाचार 70 साल की मां पर बेटे ने बरपाया कहर: एक के बाद एक जड़े थप्पड़; बेटी ने अमेरिका से….

बीमार और लाचार 70 साल की मां को बेटे ने पीटा। फोटो सोर्स- Video Grab
Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक 44 साल के बेटे ने 70 साल की बीमार और लाचार मां को बेरहमी से पीटा।
दरअसल, नशा मुक्ति केंद्र से कुछ महीने पहले बाहर आया निशांत ठाकुर का पत्नी से विवाद गाजियाबाद में हुआ। बुजुर्ग मां की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने निशांत की पत्नी ममता का पक्ष लिया था। इसी बात से गुस्साए निशांत ने मां पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इतना ही नहीं उसने मां पर घूंसे बरसाए और लातें भी चलाई। इस दौरान उसने गला दबाने की कोशिश भी की।
इस घटना को महिला की बेटी ने CCTV फुटेज पर अमेरिका में बैठकर देखा। जिसके बाद बेटी ने पड़ोसियों को वीडियो भेजा और पुलिस से शिकायत करने के लिए कहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पुलिस आरोपी को दबोच लिया।
बुजुर्ग महिला के पति केंद्रीय विद्यालय से रिटायर विजयपाल सिंह का कुछ साल पूर्व निधन हो गया था। उनके परिवार में पत्नी भगवान देवी, बेटा निशांत और बेटी निशा है। निशांत और उसकी पत्नी ममता के 4 बच्चे हैं। बुजुर्ग महिला की बेटी निशा अमेरिका में नौकरी करती है। पिता की पेंशन और पुश्तैनी जमीन से ही परिवार का जीवनयापन होता है। निशांत नशे का आदी था और कई महीनों तक गौतमबुद्ध नगर के नशा मुक्ति केंद्र में रहा था। 3 महीने पहले ही वह बाहर आया था। अक्सर निशांत मां से अभद्रता और मारपीट करता था। जिससे परेशान होकर निशा ने निगरानी के लिए घर में CCTV कैमरे लगवा दिए थे।
शुक्रवार रात करीब 11 बजे आरोपी निशांत घर आया। इस दौरान घर में उसका पत्नी ममता से विवाद हो गया। मां ने बहू का पक्ष लिया तो निशांत नाराज हो गया और मां पर हमला कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि निशांत अक्सर मां में अ से मारपीट करता था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
