बीमार और लाचार 70 साल की मां पर बेटे ने बरपाया कहर: एक के बाद एक जड़े थप्पड़; बेटी ने अमेरिका से….

बुजुर्ग महिला के पति केंद्रीय विद्यालय से रिटायर विजयपाल सिंह का कुछ साल पूर्व निधन हो गया था। उनके परिवार में पत्नी भगवान देवी, बेटा निशांत और बेटी निशा है। निशांत और उसकी पत्नी ममता के 4 बच्चे हैं। बुजुर्ग महिला की बेटी निशा अमेरिका में नौकरी करती है। पिता की पेंशन और पुश्तैनी जमीन से ही परिवार का जीवनयापन होता है। निशांत नशे का आदी था और कई महीनों तक गौतमबुद्ध नगर के नशा मुक्ति केंद्र में रहा था। 3 महीने पहले ही वह बाहर आया था। अक्सर निशांत मां से अभद्रता और मारपीट करता था। जिससे परेशान होकर निशा ने निगरानी के लिए घर में CCTV कैमरे लगवा दिए थे।