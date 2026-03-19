खाटू श्याम मंदिर की रेकी! जासूसों के मोबाइल में मिले फोटो-वीडियो, पाकिस्तान भेजी जा रही थी जानकारी

जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी पाकिस्तान में बैठे अपने कथित सरगना के संपर्क में थे और एक व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए उससे जुड़े हुए थे। सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप को सरदार उर्फ सरफराज नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा था, जिसके पाकिस्तान में होने की पुष्टि मोबाइल नंबर के डेस्टिनेशन आईपी से हुई है। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में गिरफ्तार छह आरोपियों के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी पहचान और ठिकानों की जानकारी फिलहाल गोपनीय रखी गई है। साथ ही मलेशिया और यूके से जुड़े कुछ संदिग्ध नंबरों की भी जांच की जा रही है।