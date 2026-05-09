AC सर्विस सेंटर में आग का तांडव: जिंदा जल गया बुजुर्ग, 12 गाड़ियां भी खाक, कंपा देगा हादसे का मंजर

बिल्डिंग के अंदर घुसकर देखा तो कई एसी पूरी तरह जल चुके थे। थोड़ी दूर पर 80 वर्षीय त्रिलोकीनाथ का बुरी तरह झुलसा हुआ शव मिला। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे तक लगातार पानी की बौछारें की आग बुझाई। आग की चपेट में आने से बिल्डिंग के नीचे खड़ी 2 कार और 10 बाइकों सहित कुल 12 वाहन जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए।