13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

20 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग: दरोगा और 2 सिपाहियों को लगी गोली, गाजियाबाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया एनकाउंटर

Ghaziabad Cash Van Loot Case: गाजियाबाद में 27 लाख की कैश वैन लूट के मास्टरमाइंड जुबैर और उसके साथी समीर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. 20 मिनट तक चली इस अंधाधुंध फायरिंग में एक दरोगा और दो सिपाही भी घायल हुए हैं. पुलिस ने मौके से 9 लाख से अधिक कैश और हथियार बरामद किए हैं

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Imran Ansari

May 13, 2026

Ghaziabad Cash Van Loot Case

गाजियाबाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया एनकाउंटर

Ghaziabad Police Encounter:गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात पुलिस और बेखौफ बदमाशों के बीच फिल्मी अंदाज में हुई मुठभेड़ में दो इनामी बदमाश ढेर हो गए। मारे गए बदमाशों की पहचान समीर और जुबैर के रूप में हुई है, जो पिछले दिनों हुई 27 लाख रुपये की कैश वैन लूट के मुख्य आरोपी थे। इस भीषण मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक सब-इंस्पेक्टर और दो कॉन्स्टेबल भी गोली लगने से घायल हुए हैं।

घेराबंदी देख बदमाशों ने शुरू कर दी फायरिंग

DCP सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वेव सिटी क्षेत्र में घूमने वाले हैं। पुलिस ने जब संदिग्ध स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने रफ्तार बढ़ाने के साथ ही पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। करीब 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में 15 से ज्यादा राउंड गोलियां चलीं। बदमाश जंगल की ओर पैदल भागने लगे, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में समीर और मास्टरमाइंड जुबैर को गोलियां लग गईं, जिससे उनकी मौत हो गई।

लूट के लाखों रुपये और हथियार बरामद

पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ के अनुसार, मारे गए बदमाशों के पास से लूट के 9 लाख 10 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा मौके से दो पिस्टल, दो तमंचे और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी पुलिस ने कब्जे में ली है। जांच में सामने आया कि ये बदमाश गाजियाबाद के विजयनगर इलाके के रहने वाले थे और इन्होंने सबूत मिटाने के लिए कैश वैन के सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तक को कुल्हाड़ी से नष्ट कर दिया था।

मास्टरमाइंड का भाई और साथी अब भी फरार

इस डकैती का मास्टरमाइंड जुबैर विजयनगर में बांस-बल्ली की दुकान चलाता था। उसने अपने भाई शोएब और पड़ोसी फिरोज के साथ मिलकर 6 मई को कैश वैन के ड्राइवर को बंधक बनाकर 27 लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुठभेड़ के दौरान फरार हुए समीर के भाई शोएब और फिरोज की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर ने मारे गए दोनों बदमाशों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 May 2026 01:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / 20 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग: दरोगा और 2 सिपाहियों को लगी गोली, गाजियाबाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कैश वैन लूटने वाले दो अपराधी ढेर, पुलिसकर्मी भी हुए जख्मी

ghaziabad cash van loot police encounter two criminals killed
गाज़ियाबाद

‘वीडियो पुलिस को भेजी तो जिंदा गाड़ दूंगा’, गाजियाबाद में दबंगों ने युवक को घर से खींचकर पीटा, युवक आईसीयू में भर्ती

ghaziabad crime news man beaten by mob over scooty dispute
गाज़ियाबाद

मुख्तार अंसारी की पत्नी को खोजने तैय्यब पालकी के घर क्यों पहुंची पुलिस? जानिए दोनों परिवारों के बीच संबंध

police raid
गाज़ियाबाद

5 निकाह और 2 हलाला, हिंदू बनकर दोस्ती की, फिर 25 साल बड़े आदमी से कराई शादी, महिला ने सुनाई दर्दनाक कहानी

Ghaziabad halala case
गाज़ियाबाद

गैस सिलेंडर दिलाने के बहाने खेत में ले गया पड़ोसी, फिर दोस्त संग किया गैंगरेप; वीडियो बनाकर 2 दिन तक किया ब्लैकमेल

Modinagar Gangrape Case
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.