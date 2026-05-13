20 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग: दरोगा और 2 सिपाहियों को लगी गोली, गाजियाबाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया एनकाउंटर

DCP सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वेव सिटी क्षेत्र में घूमने वाले हैं। पुलिस ने जब संदिग्ध स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने रफ्तार बढ़ाने के साथ ही पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। करीब 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में 15 से ज्यादा राउंड गोलियां चलीं। बदमाश जंगल की ओर पैदल भागने लगे, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में समीर और मास्टरमाइंड जुबैर को गोलियां लग गईं, जिससे उनकी मौत हो गई।