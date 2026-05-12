5 निकाह और 2 हलाला, हिंदू बनकर दोस्ती की, फिर 25 साल बड़े आदमी से कराई शादी, महिला ने सुनाई दर्दनाक कहानी

Ghaziabad halala case:गाजियाबाद के अंकुर विहार थाने में महिला के साथ मारपीट, रेप और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के सामने मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली 31 साल की महिला ने अपनी जिंदगी की दर्दनाक कहानी सुनाई है। महिला का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने फेसबुक पर खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की। उसने अपना नाम “नवीन राणा” बताया था। महिला का कहना है कि बाद में उसे दिल्ली और फिर मुजफ्फरनगर ले जाया गया, जहां उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। महिला ने आरोप लगाया कि वह 13 साल तक उसके साथ मारपीट, रेप, जबरन निकाह और हलाला जैसी यातनाएं झेलती रहीं। उसका कहना है कि इस दौरान उसके 5 निकाह कराए गए और 2 बार हलाला कराया गया।