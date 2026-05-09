भंडारे में शर्मनाक हरकत! हाथ से खाने की प्लेट छीनी, कहा- कोई मुसलमान हमारा खाना न खाए

पिंकी चौधरी ने दिसंबर 2025 में हिंदू परिवारों को अपनी रक्षा करने के लिए तलवार बांटी थी। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में पिंकी चौधरी को 6 जनवरी को अरेस्‍ट किया था। इसके बाद 15 जनवरी को जमानत पर छूटने के बाद उन्होंने 25 किमी लंबा जुलूस निकाला था। 29 दिसंबर 2025 को पिंकू चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में पिंकी गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एरिया में अपने समर्थकों के साथ घर-घर तलवार बांटते हुए दिख रहे थे।