गोमती एक्सप्रेस में बैठकर भाग रही थी लेडी डॉन, गाजियाबाद GRP-RPF ने 2 लाख से ज्यादा कैश समेत दबोचा

Woman Thief Arrested Ghaziabad: उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की सतर्कता के चलते एक बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। कानपुर रेलवे स्टेशन से एक महिला का हैंडबैग छीनकर फरार हुई संदिग्ध महिला को गोमती एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला ट्रेन नंबर 12419 गोमती एक्सप्रेस के एचए-01 कोच में बैठकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय रहते गाजियाबाद जीआरपी और आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से लाखों रुपये की नकदी, आभूषण और जरूरी दस्तावेज बरामद हुए हैं।