धूं-धूं कर जला घर, गाजियाबाद में रिहायशी मकान में लगी भीषण आग, 3 सिलेंडर फटे, 9 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू

आग के बीच मकान के अंदर 2 छोटे और 1 बड़ा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे स्थिति काफी भयावह हो गई थी। इसके बावजूद दमकल विभाग की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और आसपास के घरों को भी सुरक्षित बचा लिया। इसके अलावा मौके पर मौजूद 5 मोटरसाइकिल और 3 साइकिलों को भी जलने से बचा लिया गया। इस घटना में राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई और फुर्ती के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।