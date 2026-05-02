गाजियाबाद के लोनी में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर: 20 दिन से खराब हवा, AQI बना खतरे की घंटी

गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र में वायु प्रदूषण लगातार लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। पिछले 20 दिनों से यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब और बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। आखिरी बार 11 अप्रैल को यहां की हवा मध्यम श्रेणी में थी। जब AQI 166 रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान एक दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही। जबकि 12 दिन बेहद खराब और तीन दिन खराब श्रेणी में दर्ज की गई। बीच में तीन दिन प्रदूषण मापक यंत्र बंद रहने के कारण डेटा उपलब्ध नहीं हो सका। यह भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि इससे सटीक स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है।