गाजियाबाद ने बनाया नया रिकॉर्ड: जाम से छलका सरकारी खजाना, 1,889 करोड़ की शराब गटक गए लोग

Liquor Sales Record 1889 Crore:गाजियाबाद जिले में शराब और बीयर की बढ़ती खपत ने इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग ने 1,889 करोड़ रुपये की शराब बिक्री दर्ज की, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह उपलब्धि विभाग के तय लक्ष्य के करीब 88 प्रतिशत तक पहुंचने के रूप में देखी जा रही है।