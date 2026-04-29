गाजियाबाद की सोसाइटी में भीषण आग: 9वीं से 11वीं मंजिल तक धधके 10 फ्लैट, कई परिवारों का सबकुछ राख

Indirapuram Society Fire News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू अपार्टमेंट में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। सुबह करीब 9 बजे 10वीं मंजिल के एक फ्लैट से उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में यह आग 9वीं, 10वीं और 11वीं मंजिल तक फैल गई, जिससे 8 से 10 फ्लैट इसकी चपेट में आ गए। धुएं के गुबार और आग की तेज लपटों ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों को दहशत में डाल दिया और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागते नजर आए।