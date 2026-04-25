गाजियाबाद में स्कूलों का टाइम बदला, अब नर्सरी से 8वीं तक दोपहर 12:30 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल, 27 से नया नियम

जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद में अत्यधिक तापमान और हीट वेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि दोपहर के समय तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेषकर छोटे बच्चों को लू और डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में यह परिवर्तन किया गया है, ताकि छात्र-छात्राएं भीषण गर्मी के संपर्क में आने से बच सकें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को निर्देशित किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।