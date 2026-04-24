बच्ची से दरिंदगी मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, यूपी के DGP को ‘SIT’ गठन का आदेश, अस्पतालों की भी होगी जांच

गाजियाबाद में पिछले महीने चार साल की मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दरिंदगी और उसकी मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिया कि मामले की जांच के लिए तत्काल एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस की अब तक की ढुलमुल कार्रवाई से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी है कि वरिष्ठ अधिकारी खुद पूरे मामले की निगरानी करें। पीठ में न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल थे।