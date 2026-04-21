पासपोर्ट आवेदकों के लिए बड़ी खबर: 23 अप्रैल को लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत, मौके पर ही सुलझेंगी लंबित फाइलें

अधिकारियों के अनुसार, यह पहल विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं में आ रही दिक्कतों से जल्द राहत मिल सके। लोक अदालत के माध्यम से विशेष रूप से उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो लंबे समय से लंबित हैं या जिनमें किसी प्रकार की तकनीकी या दस्तावेजी समस्या के कारण देरी हो रही है, हालांकि सीमित समय को देखते हुए इस लोक अदालत में केवल 50 आवेदकों की फाइलों का ही निस्तारण किया जाएगा। इसलिए इच्छुक आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।