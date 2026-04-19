19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में देर रात एनकाउंटर, 7 साल की बच्ची से रेप करने वाला आरोपी ढेर, अस्पताल में भर्ती

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस चेकिंग के दौरान एक वांछित आरोपी से मुठभेड़ हो गई।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Anuj Singh

Apr 19, 2026

बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर

बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को दोनों पैरों में गोली मारकर पकड़ लिया। आरोपी ने कुछ दिन पहले 7 साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। यह घटना शनिवार रात करीब 1 बजे ग्रीन बेल्ट रोड पर हुई। पुलिस उस समय वहां चेकिंग कर रही थी। पुलिस को एक संदिग्ध युवक पैदल आता दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह नहीं रुका। इसके बजाय उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगा। पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई। गोली आरोपी के दोनों पैरों में लग गई। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे दबोच लिया। आरोपी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी तक ले जाया और अस्पताल पहुंचाया। वहां उसका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी।

आरोपी की पहचान और बरामदगी

आरोपी की पहचान अल्फाजुद्दीन (22 वर्ष) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है, लेकिन गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के नीतिखंड में कनावनी के पास झुग्गी में रहता था। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और चोरी के 10 हजार रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी को देखा गया। वह रुकने की बजाय फायरिंग करके भागा। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पुलिस की गोली उसके दोनों पैरों में लगी। आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया।

बच्ची से दुष्कर्म की घटना

अल्फाजुद्दीन ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि वह नशे का आदी है और चोरी करके नशे का पैसा जुटाता था। घटना 15 अप्रैल की रात की है। वह रात करीब 2 बजे घर के पास पार्क में बैठा था। पास ही एक निर्माणाधीन प्लॉट में बनी झुग्गी में 7 साल की बच्ची अपने पिता के साथ सो रही थी। आरोपी झुग्गी में घुस गया। उसने बच्ची के पिता के 11 हजार रुपये और मोबाइल चुरा लिए। फिर बच्ची को उठाकर पास के पार्क में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची शोर मचाने लगी तो आरोपी ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। बाद में धमकी देकर वह भाग गया। बच्ची की हालत खराब हो गई थी और परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह पुलिस की तेज कार्रवाई का अच्छा उदाहरण है। आरोपी अब अस्पताल में है और उसके दोनों पैर घायल हैं। पूछताछ में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। स्थानीय लोग इस घटना से काफी आक्रोशित हैं। छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे ने मां-बेटी को छेड़ा, रास्ता रोक पूछा क्या रेट है? गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से मिली जमानत
मुजफ्फरनगर
रेलवे रोड पर मां-बेटी से छेड़छाड़

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 11:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद में देर रात एनकाउंटर, 7 साल की बच्ची से रेप करने वाला आरोपी ढेर, अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ghaziabad Crime News: पत्नी पर की थी अश्लील फब्तियां, पति ने बीच सड़क पर तलवार से काट दिया कान

ghaziabad husband cuts neighbor ear sword eve teasing row
गाज़ियाबाद

चलते ऑटो में बाल पकड़कर खींचे, थप्पड़ मारे, गाली-गलौज का विरोध करने पर महिला को धमकी

ghaziabad woman beaten in moving auto vijaynagar crime news
गाज़ियाबाद

Ghaziabad Accident: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी खड़ी कर, पूछ रहे थे रास्ता… ट्रैवल बस ने कुचला तीन युवकों की दर्दनाक मौत

Accident
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में आग का तांडव: 200 झोपड़ियां राख, सिलेंडरों के धमाकों से दहला इलाका, 10 KM दूर से दिखा धुआं

ghaziabad slum fire 200 huts blaze
गाज़ियाबाद

शराब के नशे में बनाया शारीरिक संबंध, शादी का वादा कर 4 साल तक शोषण, फिर दूसरी लड़की से विवाह रचा ली

Ghaziabad woman exploited for 4 years on promise of marriage
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.