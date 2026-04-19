गाजियाबाद में देर रात एनकाउंटर, 7 साल की बच्ची से रेप करने वाला आरोपी ढेर, अस्पताल में भर्ती

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को दोनों पैरों में गोली मारकर पकड़ लिया। आरोपी ने कुछ दिन पहले 7 साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। यह घटना शनिवार रात करीब 1 बजे ग्रीन बेल्ट रोड पर हुई। पुलिस उस समय वहां चेकिंग कर रही थी। पुलिस को एक संदिग्ध युवक पैदल आता दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह नहीं रुका। इसके बजाय उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगा। पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई। गोली आरोपी के दोनों पैरों में लग गई। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे दबोच लिया। आरोपी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी तक ले जाया और अस्पताल पहुंचाया। वहां उसका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी।