गाजियाबाद में देर रात एनकाउंटर, 7 साल की बच्ची से रेप करने वाला आरोपी ढेर, अस्पताल में भर्ती

बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर
Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को दोनों पैरों में गोली मारकर पकड़ लिया। आरोपी ने कुछ दिन पहले 7 साल की एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया था। यह घटना शनिवार रात करीब 1 बजे ग्रीन बेल्ट रोड पर हुई। पुलिस उस समय वहां चेकिंग कर रही थी। पुलिस को एक संदिग्ध युवक पैदल आता दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह नहीं रुका। इसके बजाय उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने लगा। पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई। गोली आरोपी के दोनों पैरों में लग गई। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे दबोच लिया। आरोपी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी तक ले जाया और अस्पताल पहुंचाया। वहां उसका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी।
आरोपी की पहचान अल्फाजुद्दीन (22 वर्ष) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला है, लेकिन गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के नीतिखंड में कनावनी के पास झुग्गी में रहता था। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और चोरी के 10 हजार रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी को देखा गया। वह रुकने की बजाय फायरिंग करके भागा। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पुलिस की गोली उसके दोनों पैरों में लगी। आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया।
अल्फाजुद्दीन ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि वह नशे का आदी है और चोरी करके नशे का पैसा जुटाता था। घटना 15 अप्रैल की रात की है। वह रात करीब 2 बजे घर के पास पार्क में बैठा था। पास ही एक निर्माणाधीन प्लॉट में बनी झुग्गी में 7 साल की बच्ची अपने पिता के साथ सो रही थी। आरोपी झुग्गी में घुस गया। उसने बच्ची के पिता के 11 हजार रुपये और मोबाइल चुरा लिए। फिर बच्ची को उठाकर पास के पार्क में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची शोर मचाने लगी तो आरोपी ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। बाद में धमकी देकर वह भाग गया। बच्ची की हालत खराब हो गई थी और परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी।
पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह पुलिस की तेज कार्रवाई का अच्छा उदाहरण है। आरोपी अब अस्पताल में है और उसके दोनों पैर घायल हैं। पूछताछ में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। स्थानीय लोग इस घटना से काफी आक्रोशित हैं। छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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