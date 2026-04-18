Ghaziabad Crime News: पत्नी पर की थी अश्लील फब्तियां, पति ने बीच सड़क पर तलवार से काट दिया कान

पति ने छेड़छाड़ के आरोपी पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बाइक से गोकुलधाम सोसायटी से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार लगने से उसका आधा कान कटकर नीचे गिर गया। जान से मारने की नीयत से हमला किया था। उसने भागकर अपनी जान बचाई। तलवार से हमला करने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।