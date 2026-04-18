Russia-Ukraine War: युद्ध में दलालों के धोखे से गई गुरुग्राम के अंशु की जान, 6 महीने तक परिवार अनजान, फिर ताबूत में शव पहुंचा गांव

परिवहन विभाग में काम करने वाले पिता राकेश कुमार की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। रो रो के बूरा हाल हो गया है। पिता ने बताया कि अंशु बीए करने के बाद एमबीए विदेश से करने का सपना लेकर 30 अप्रैल 2025 में स्टडी वीजा पर रूस गया था। कुछ महीने कॉलेज में पढ़ाई भी की, लेकिन फिर दलालों के जाल में फंस गया। पिता का आरोप है कि दलालों ने बेटे अंशु को जबर्दस्ती सितंबर 2025 में रूसी सेना में भर्ती करा दिया। अंशु ने आखिरी बार 18 अक्टूबर 2025 को घर बात की थी। अंशु ने बताया था कि सितंबर में वह रूस की सेना में भर्ती हुआ है। अब युद्ध के लिए उसे यूक्रेन की फर्स्ट लाइन में जा रहा है और अब कुछ दिनों के बाद ही बातचीत हो पाएगी।