गुरुग्राम में मौत का सीवर: जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सफाईकर्मियों की मौत, तीसरा गंभीर; ठेकेदार फरार

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ था। साफ-सफाई के दौरान जब पहला कर्मचारी काफी देर तक सीवर से बाहर नहीं आया, तो दूसरा उसे देखने के लिए नीचे उतरा। जब दोनों वापस नहीं लौटे, तो तीसरे कर्मचारी को भेजा गया। जैसे ही तीसरा व्यक्ति अंदर गया, उसने जहरीली गैस का अहसास होते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत जेसीबी की मदद से तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दो की सांसें थम चुकी थीं।