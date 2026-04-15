गुरुग्राम में मौत का सीवर: जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सफाईकर्मियों की मौत, तीसरा गंभीर; ठेकेदार फरार

जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 सफाईकर्मियों की मौत
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया। फिरोजपुर झिरका नगरपालिका के तहत एनएच-248ए पर स्थित अंबेडकर चौक के पास सीवर की सफाई करने उतरे दो कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना में एक तीसरा कर्मचारी भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, जिसका इलाज अल आफिया सिविल अस्पताल में चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक, यह हादसा रात करीब 10 बजे हुआ था। साफ-सफाई के दौरान जब पहला कर्मचारी काफी देर तक सीवर से बाहर नहीं आया, तो दूसरा उसे देखने के लिए नीचे उतरा। जब दोनों वापस नहीं लौटे, तो तीसरे कर्मचारी को भेजा गया। जैसे ही तीसरा व्यक्ति अंदर गया, उसने जहरीली गैस का अहसास होते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत जेसीबी की मदद से तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दो की सांसें थम चुकी थीं।
विशेषज्ञों के अनुसार, सीवर के भीतर कचरा सड़ने से हाइड्रोजन सल्फाइड ($H_2S$, मीथेन ($CH_4$) और कार्बन मोनोऑक्साइड ($CO$) जैसी घातक गैसें बनती हैं। इनमें हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे खतरनाक है, जो न केवल ऑक्सीजन को खत्म करती है बल्कि सूंघने की शक्ति भी छीन लेती है, जिससे कर्मचारी को खतरे का अंदाजा ही नहीं होता। इसी जहरीली गैस को 'इनहेल' करने की वजह से कुछ ही मिनटों में कर्मचारियों की मौत हो गई।
आपको बता दें कि इस हादसे ने एक बार फिर सीवर सफाई के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही को उजागर कर दिया है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण (Safety Gear) और मास्क के कर्मचारियों को मौत के मुहाने में उतार दिया गया। घटना के बाद से ही आरोपी ठेकेदार फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतकों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।
इस घटना में गंभीर रूप से घायल तीसरे कर्मचारी को मंडी खेड़ा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जहरीली गैस फेफड़ों तक पहुंचने के कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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