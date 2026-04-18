एक रात पहले पत्नी से नौकरी छोड़ने के लिए हुआ झगड़ा, अगले ही दिन कमरे में मैनेजर का मिला शव, जानें क्या है पूरी कहानी?

Job dispute: गुरुग्राम के सेक्टर-76 की पिरामिड सोसाइटी में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मैनेजर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 33 साल के ऋषभ दीक्षित केरूप में हुई। वह उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला था। वह अमेरिकन एक्सप्रेस में मैनेजर था और गुरुग्राम में किराए के फ्लैट में अकेले रहता था। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इस मामले के पीछे की वजह घरेलू विवाद है।