दो बेटियों की मां ने थाने पहुंच सुनाई दर्दनाक कहानी, ससुराल पक्ष पति को भड़काने के लगाए आरोप

Gurugram Domestic Violence Case: गुरुग्राम में मंगलवार रात एक महिला अपनी दो छोटी बेटियों को लेकर पुलिस थाने पहुंच गई। महिला काफी डरी और परेशान दिखाई दे रही थी। उसने पुलिस से अपनी और बच्चियों की सुरक्षा की मांग की। बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि घर में उसके साथ मारपीट होती है और उसे काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला का तुरंत मेडिकल करवाया गया और बाद में सुरक्षित रूप से घर पहुंचया गया। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।