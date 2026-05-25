ट्रिपल मर्डर से दहला टीडीआई सिटी: लोहे की रॉड और धारदार हथियार से पति-पत्नी सहित 3 पड़ोसियों को उतारा मौत के घाट, चीख-पुकार से मची भगदड़

कुंडली थाना पुलिस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 11:30 बजे की है। टीडीआई सिटी के फ्लैट नंबर L-1299 की पहली मंजिल पर रहने वाले 50 वर्षीय विजय और उनकी 47 वर्षीय पत्नी सुनीता (मूल निवासी कोर्ट मोहल्ला, सोनीपत) का पड़ोसी ब्रह्म प्रकाश के साथ किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते यह बहस इतनी हिंसक हो गई कि आरोपी ब्रह्म प्रकाश ने आपा खो दिया और लोहे की रॉड व धारदार हथियार से लैस होकर हमला बोल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपी ने पहले महिलाओं पर ताबड़तोड़ वार किए और फिर बीच-बचाव करने आए विजय पर टूट पड़ा। हमला इतना भीषण था कि विजय, उनकी पत्नी सुनीता और दूसरी मंजिल पर रहने वाली एक अन्य पड़ोसी महिला स्वाती (32 वर्ष, पत्नी वीरेंद्र, निवासी बरोली) की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई।