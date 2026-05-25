‘तेरी भाषा समझ नहीं आती’, गुरुग्राम में बिहार के युवक को बेहोश होने तक पीटा, दोस्त के बुलाने पर मिलने गया था युवक

इस जानलेवा हमले के दौरान आदित्य राज दर्द से चीखते रहे और रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन निर्दयी हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। इसी बीच खाने का सामान लेकर जोएल नीचे से वापस आया। जोएल और अंश ने अपनी जान पर खेलकर आदित्य राज को उन दोनों दरिंदों के चंगुल से छुड़वाया। पीड़ित ने बताया कि अगर दोनों दोस्त मौके पर बीच-बचाव न करते, तो उदय और निखिल उनकी पीट-पीटकर हत्या ही कर देते। जाते-जाते भी दोनों आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।