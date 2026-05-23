भोंडसी जेल पहुंचे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद सांसद संजीव अरोड़ा से की मुलाकात

जांच के दौरान पुख्ता सबूत मिलने का दावा करते हुए ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने पूछताछ के लिए उन्हें पहले 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा था। पूछताछ का दायरा बढ़ने और कुछ अन्य दस्तावेजों को खंगालने के लिए एजेंसी ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके बाद उन्हें दो दिन की और ईडी रिमांड दी गई थी। ईडी की पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पिछले दिनों अदालत ने संजीव अरोड़ा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) के तहत जेल भेजने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद से वे भोंडसी जेल में हैं।