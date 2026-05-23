भोंडसी जेल पहुंचे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद सांसद संजीव अरोड़ा से की मुलाकात

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Kejriwal Mann Visit Gurugram Jail:आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेतृत्व ने शनिवार को अचानक गुरुग्राम का रुख किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे दिल्ली से रवाना होकर गुरुग्राम की भोंडसी जेल पहुंचे। दोनों वरिष्ठ नेताओं का यह औचक दौरा जेल में बंद पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात के लिए था। जेल अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर अनुमति मिलने के बाद भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भोंडसी जेल परिसर के भीतर गए, जहां उन्होंने संजीव अरोड़ा से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा इस समय वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग (धोखाधड़ी व अवैध धन को वैध बनाने) से जुड़े एक गंभीर मामले में जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रही है।
जांच के दौरान पुख्ता सबूत मिलने का दावा करते हुए ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने पूछताछ के लिए उन्हें पहले 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा था। पूछताछ का दायरा बढ़ने और कुछ अन्य दस्तावेजों को खंगालने के लिए एजेंसी ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके बाद उन्हें दो दिन की और ईडी रिमांड दी गई थी। ईडी की पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पिछले दिनों अदालत ने संजीव अरोड़ा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) के तहत जेल भेजने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद से वे भोंडसी जेल में हैं।
दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों (पूर्व व वर्तमान) का इस तरह अचानक जेल पहुंचकर अपने सांसद से मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आम आदमी पार्टी इस पूरी कार्रवाई को शुरू से ही राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताती रही है। माना जा रहा है कि केजरीवाल और मान की इस मुलाकात का मकसद जेल में बंद अपने नेता को यह भरोसा दिलाना है कि पूरी पार्टी इस कानूनी लड़ाई में उनके और उनके परिवार के साथ खड़ी है।
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