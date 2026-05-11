गुरुग्राम में पुलिस एनकाउंटर: गोली लगने से एक बदमाश की मौत, दूसरा घायल; फाजिलपुरिया के इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर की थी फायरिंग

पुलिस सूत्रों से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने एक खुफिया ऑपरेशन के तहत इन दोनों वांछित आरोपियों को पंजाब के तरन तारन जिले से सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया था। इन दोनों को गहन पूछताछ और अपराध स्थल की निशानदेही जैसे महत्वपूर्ण जांच कार्यों के लिए तरन तारन से ट्रांजिट रिमांड पर गुरुग्राम लाया गया था। हालांकि, जब पुलिस टीम इन्हें लेकर शहर के निर्धारित स्थान पर पहुंची, तो जांच के दौरान अचानक परिस्थितियां बदल गईं और आरोपियों ने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की, जिससे आमने-सामने की मुठभेड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षा करते हुए जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घयाल होकर गिर गया। वहीं, इस मुठभेड़ में दूसरे आरोप की गोली लगने से मौत हो गई।