दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: ट्रक से टकराई बाइक, दो दोस्तों की मौके पर ही मौत

Delhi News: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर रविवार के दिन दो परिवारों के लिए मातम लेकर आया। भोजपुर थाना क्षेत्र इलाके में आने वाले पट्टी गांव के पास एक ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीपक और सागर के रूप में हुई है, जो आपस में दोस्त थे और साथ में ही काम करते थे। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।