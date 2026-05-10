10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

बलरामपुर 11 करोड़ के मध्यान भोजन घोटाले का एक औऱ आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक्सेल शीट बदलकर करते थे हेराफेरी

बलरामपुर के 11 करोड़ रुपये के मिड डे मील घोटाले में एक और आरोपी गिरफ्तार। एक्सेल शीट बदलकर सरकारी धन के गबन का खुलासा, अब तक 14 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। कई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

May 10, 2026

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम फोटो सोर्स विभाग

बलरामपुर में मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले में पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि सरकारी रिकॉर्ड और एक्सेल शीट में बदलाव कर 11 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का गबन किया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है। जल्द ही अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई होगी।

बलरामपुर जिले में मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े बड़े घोटाले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। रविवार को पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी जैनुल आबदीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक इस प्रकरण में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में अभियान चला रही है। जांच में पता चला है कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए सरकारी दस्तावेजों और एक्सेल शीट में बदलाव किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार सबसे पहले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर मध्यान्ह भोजन योजना की कन्वर्जन कॉस्ट तय की जाती थी। इसके बाद एक मूल एक्सेल शीट तैयार कर उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मंजूरी दिलाई जाती थी। फिर जिलाधिकारी की स्वीकृति के लिए भेजा जाता था।

डीएम से मंजूरी मिलने के बाद असली एक्सेल शीट बदलकर पोर्टल पर अपलोड की जाती थी

आरोप है कि जिलाधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद असली एक्सेल शीट को बदलकर दूसरी संशोधित शीट पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती थी। इस बदली गई शीट में कुछ चुनिंदा विद्यालयों के खातों में ज्यादा रकम दिखाई जाती थी। जबकि दूसरे स्कूलों की राशि कम कर दी जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि कुल बजट में कोई अंतर नजर न आए।

जिला समन्वयक फिरोज अहमद खान घोटाले का मास्टरमाइंड

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जिन स्कूलों के खातों में अतिरिक्त पैसा भेजा गया। वहां के प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान और अभिभावक समिति के अध्यक्ष मिलकर रकम निकालते थे। उसे आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार आरोपी जैनुल आबदीन ने पूछताछ में बताया कि वह जिला समन्वयक फिरोज अहमद खान के साथ मिलकर इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल था। उसने माना कि एक्सेल शीट में बाद में बदलाव कर सरकारी धन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था।

BSA ने 45 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा

इस मामले में 26 नवंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और जल्द ही अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

जीजा पर लगा साली के शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला
ग्रेटर नोएडा
सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 May 2026 05:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / बलरामपुर 11 करोड़ के मध्यान भोजन घोटाले का एक औऱ आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक्सेल शीट बदलकर करते थे हेराफेरी

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत! अब प्रीपेड नहीं, पोस्टपेड मोड में आएगा बिजली बिल, 10 किस्तों में करें भुगतान

अधीक्षण अभियंता के साथ बैठक करते डीएम अन्य अधिकारी गण
बलरामपुर

काम नहीं तो कुर्सी नहीं! बलरामपुर में एसपी का बड़ा एक्शन, 14 सब-इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार बलरामपुर फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

राप्ती नदी में डूबे चचेरे भाई-बहन किशोरी की मौत,6 साल का मासूम अब भी लापता

तलाश करते गोताखोर फोटो सोर्स वायरल वीडियो
बलरामपुर

अब बुलेट की तेज आवाज पड़ेगी भारी! वाहन मालिक के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वालों पर भी लगेगा जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बलरामपुर

रात में परिवार के साथ खाना खाया… सुबह पेड़ से लटका मिला युवक का शव, तीन मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

CG News: सामूहिक विवाह में नहीं ले पाए सात फेरे, मौत के फंदे पर झूले प्रेमी युगल
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.