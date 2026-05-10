बलरामपुर 11 करोड़ के मध्यान भोजन घोटाले का एक औऱ आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक्सेल शीट बदलकर करते थे हेराफेरी

बलरामपुर जिले में मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े बड़े घोटाले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। रविवार को पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी जैनुल आबदीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अब तक इस प्रकरण में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में अभियान चला रही है। जांच में पता चला है कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए सरकारी दस्तावेजों और एक्सेल शीट में बदलाव किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार सबसे पहले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर मध्यान्ह भोजन योजना की कन्वर्जन कॉस्ट तय की जाती थी। इसके बाद एक मूल एक्सेल शीट तैयार कर उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मंजूरी दिलाई जाती थी। फिर जिलाधिकारी की स्वीकृति के लिए भेजा जाता था।