अब बुलेट की तेज आवाज पड़ेगी भारी! वाहन मालिक के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वालों पर भी लगेगा जुर्माना

अधिकारियों ने साफ किया कि यदि किसी भी दुकान पर अवैध रूप से ऐसे साइलेंसर बेचे जाते मिले। तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन मालिकों को भी चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर यान अधिनियम के तहत 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अभियान के दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर भी चेकिंग की गई, जहां कई वाहनों की जांच की गई और कुछ चालकों को मौके पर ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज न केवल नियमों के खिलाफ है। बल्कि यह बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए भी बेहद परेशानी का कारण बनती है। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें। अनावश्यक शोर फैलाने से बचें, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे।