बलरामपुर में भी सूर्या हत्याकांड जैसी वारदात, मोहल्ले में घूमने से टोका तो आसिफ ने लाठियों से पीटकर मार डाला

वहीं यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक धर्म विशेष द्वारा बलरामपुर में धनराज मौर्य और गाजियाबाद में सूर्या चौहान की दर्दनाक हत्या ने दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। लेकिन समाजवाद और पीडीए के नाम पर राजनीति करने वालों की जुबान पर ताला लगा हुआ है। कारण स्पष्ट है इस बार वोटबैंक की राजनीति ने संवेदनाओं को बांट दिया। जिनकी संवेदनाएं केवल जाति-समुदाय के हिसाब से जागती हैं, वे अब चुप हैं। जिन लोगों ने न्याय, समानता और इंसानियत की बातें कीं, वे आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते मौन हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस चयनात्मक संवेदना, राजनीतिक पाखंड और दोहरे चरित्र को भली-भांति पहचान चुकी है। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी।