बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट! पीड़ित परिवार को सौंपा गया चेक

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मांदड़, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और सांसद अतुल गर्ग पीड़ित परिवार से मिलने उनके खोड़ा स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नगर पालिका में सरकारी नौकरी देने का पक्का आश्वासन भी दिया। साहिबाबाद से विधायक और कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने साफ किया कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी भी मौजूद रहीं।