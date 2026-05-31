Surya Murder: बकरीद पर सूर्या की हत्या करने वाले असद के एनकाउंटर के बाद 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार, पकड़े जाने पर कहा- प्लान बनाकर मर्डर किया

बकरीद के दिन 11वीं के 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने रविवार की सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड से जुड़े 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के पिता नवाब को गिरफ्तार किया है। नवाब के साथ ही पुलिस ने फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चौधरी चरण सिंह गेट के पास से इन आरोपियों को पकड़ा है।