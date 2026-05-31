सूर्या हत्याकांड: असद के एनकाउंटर के बाद दहशत, घर छोड़कर भाग गए लोग, 13 फ्लैट पर लटका ताला, सूर्या के घर पर कैसे हैं हालात?

असद के एनकाउंटर के तुरंत बाद कुल 17 फ्लैट्स में से 12-13 घरों के लोग बाहर चले गए हैं। इन फ्लैट्स में ताला लटक रहा है। कई परिवार डर और तनाव के माहौल में रिश्तेदारों के यहां या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कुछ लोगों ने एहतियातन घर खाली कर दिए ताकि किसी विवाद या अप्रिय घटना से बचा जा सके। असद के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात है। उसके मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है और आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है।