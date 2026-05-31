बकरीद के दिन सूर्या की हत्या के बाद असद ने बनाया रील? सोशल मीडिया पर VIDEO हो रहा वायरल

Accused Asad Viral Video: खोड़ा के बहुचर्चित सूर्या हत्याकांड में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए मुख्य आरोपी असद को लेकर सोशल मीडिया पर एक बेहद चौंकाने वाला और आक्रोश पैदा करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या करने के ठीक बाद, आरोपी असद ने इस जघन्य अपराध को लेकर एक सोशल मीडिया रील बनाई थी। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है, वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी इस वीडियो की सत्यता और इसके पीछे की टाइमिंग की गहनता से जांच कर रही हैं ताकि वारदात से जुड़े अन्य कड़ियों को जोड़ा जा सके।