गोल्ड मेडल जीतकर घर लौट रहे इंटरनेशनल पैरा रनर की हत्या, जलन में साथी खिलाड़ी ने ही मारी गोली

जिला पैरा एसोसिएशन के सचिव मोनू कुमार ने बताया कि चिराग त्यागी ने 400 मीटर की दौड़ में पहले और 1500 मीटर की दौड़ में दूसरे स्थान पर जीत हासिल की थी। इस बेहतरीन कामयाबी के बाद चिराग वापस घर के रवाना होने के लिए निकले थे। चिराग के सगे चाचा दीपक त्यागी ने बताया कि बेंगलुरु कैंप में पूरे एक सप्ताह बिताने के बाद फिर 29 मई को दिल्ली आ गए और वहां वे नेहरू स्टेडियम में ठहरे थे। सुबह 8:10 बजे मुझे फोन भी करके बताया था कि वह 3 बजे तक घर पहुंच जाएगा। लेकिन दिन में उसका फोन बंद हो गया। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस से जानकारी मिली की चिराग के साथ घटना हो गई। थाने पंहुचने के बाद पता चला कि चिराग की हत्या हो गई है। शव कोतवाली क्षेत्र के साईं उपवन के पास मिला है। बेटे की मौत की खबर मिलते ही पिता मनोज त्यागी और मां निशा त्यागी बेसुध हो गए।