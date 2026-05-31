गर्लफ्रेंड कर रही थी इंतजार, एथलीट चिराग त्यागी हत्या कांड में दोस्त ने कबूल किया अपराध, बताया यह कारण

बताया जा रहा है कि चिराग त्यागी और यश खटीक पहले से एक-दूसरे को जानते थे। जांच में सामने आया है कि कुछ समय पहले दस्तावेजों की जांच के दौरान चिराग ने यश के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद यश की दावेदारी रद्द हो गई थी। पुलिस के मुताबिक यश इसी बात को लेकर चिराग से नाराज था और उसके मन में बदले की भावना थी। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते उसने चिराग की हत्या की। फिलहाल पुलिस इसी एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है।