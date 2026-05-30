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Para athlete Chirag Tyagi Shot dead: इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या, गाजियाबाद में मिला शव मिला

अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी (International Para athlete Chirag Tyagi) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एथलीट का शव उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला है। पढ़ें पूरी खबर…

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गाज़ियाबाद

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Vinay Shakya

May 30, 2026

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सांकेतिक इमेज (सोर्स-AI)

International Para Athlete Chirag Tyagi Murder: अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी (International Para athlete Chirag Tyagi) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इंटरनेशनल एथलीट चिराग त्यागी का शव गाजियाबाद के हिंडन थाना क्षेत्र में मिला है। चिराग त्यागी की पीठ में गोली का निशान मिला है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है।

गाजियाबाद के निवासी थे चिराग

इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी गाजियाबाद जिले में मुरादनगर थाना क्षेत्र के बसंतपुर सैथली गांव के रहने वाले थे। उन्होंने 100 और 400 मीटर की कई स्पर्धा में भाग लिया था। चिराग ने राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। SHO कोतवाली सचिन कुमार के मुताबिक, एथलीट का शव मिलने की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है।

(नोट- खबर अपडेट की जा रही है)

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Published on:

30 May 2026 09:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / Para athlete Chirag Tyagi Shot dead: इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या, गाजियाबाद में मिला शव मिला

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