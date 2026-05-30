Para athlete Chirag Tyagi Shot dead: इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की गोली मारकर हत्या, गाजियाबाद में मिला शव मिला

International Para Athlete Chirag Tyagi Murder: अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी (International Para athlete Chirag Tyagi) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इंटरनेशनल एथलीट चिराग त्यागी का शव गाजियाबाद के हिंडन थाना क्षेत्र में मिला है। चिराग त्यागी की पीठ में गोली का निशान मिला है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है।