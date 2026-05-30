बंगाल में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला: आरोपियों ने कच्चे अंडे फेंके, धक्का-मुक्की हुई, अखिलेश ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार

TMC ने अपने 'X' अकाउंट पर वीडियो शेयर करके अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की जानकारी दी है। TMC ने लिखा- भाजपा के गुंडों ने एक मौजूदा सांसद पर बेरहमी से हमला करते हुए चौंकाने वाली गालियां दीं। अगर यह सोची-समझी राजनीतिक हिंसा नहीं है, तो और क्या है? TMC ने आगे लिखा- शुभेंदु, आपके कार्यकाल का एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और बंगाल में कानून-व्यवस्था की भयावह स्थिति बिगड़ चुकी है। बंगाल की जनता देख रही है, पहले जनादेश चोरी के आरोप लगे। अब भय, धमकियों और अराजकता का माहौल है। बंगाल इस अराजकता से कहीं बेहतर स्थिति का हकदार है।