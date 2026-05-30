‘बकरीद के दिन मेरे बेटे की बलि दे दी, अब असद की लाश मेरे सामने चाहिए’, सूर्या की मां की मांग, अंतिम संस्कार से किया इनकार

मृतक सूर्या के भाई यश और उसके दोस्त विक्की ने बताया कि गुरुवार को बकरीद के त्योहार पर आरोपी असद ने सूर्या और उसके दोस्तों को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया था। वहां पहुंचने पर असद ने सूर्या से पूछा कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते देखा है? जब सूर्या ने कहा कि नहीं देखा, तो असद बोला कि आओ आज तुम्हें दिखाता हूं। सूर्या ने जब इस बात का विरोध किया और वहां से जाने लगा, तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा। जब सूर्या ने गाली देने से मना किया तो असद और उसके साथियों ने सूर्या के पेट में चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए सूर्या ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।