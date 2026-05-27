सपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाराणसी में FIR, महोबा दुष्कर्म को लेकर जलाई थी पीएम मोदी व सीएम योगी की तस्वीर

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पुतला दहन किया था। उसी के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जलाई थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और अजय राय का पुतला दहन करना गलत है। उसी के जवाब में लोकतांत्रिक तरीके से वै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।